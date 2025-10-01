El sindicato de la principal casa de empeño de México inicia una huelga nacional

Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, dijo a medios que la empresa continúa violando tanto el contrato colectivo como el convenio modificatorio firmado el año pasado.

Señaló que la empresa ha intentado modificar de fondo las condiciones laborales, a la vez que excluye al personal de confianza de los cambios más drásticos.

En un comunicado aparte, el Sindicato señaló que los responsables de la administración del personal, se dieron a la tarea de cancelar derechos elementales a los trabajadores: “Mediante una política de acoso constante a las trabajadoras y trabajadores, obligándolos a laborar jornadas extenuantes, privándolos de derechos tan elementales como la media hora de comida establecida en la ley”.

Acusaron que esto contrasta con los “gigantescos salarios que se autootorgan los empleados de confianza y directivos de la institución”, lo que ha generado un “gasto intenso”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la empresa acusó en un comunicado a la dirigencia sindical de haber retrasado “injustificadamente” el cumplimiento de varios compromisos pactados el año pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordaron que en 2024 enfrentaron una huelga de un mes que concluyó con la firma de un Convenio Modificatorio, el cual fue avalado por la autoridad laboral y fue firmado por el Sindicato, además de ratificado mediante el voto de las y los trabajadores.

“Sin embargo, la dirigencia sindical ha retrasado injustificadamente el cumplimiento de varios de los compromiso pactados”, firmó.

El paro puede abarcar cerca de 300 sucursales del país y unos 2.300 empleados.

El conflicto inició tras la disputa por la interpretación e incumplimiento de un convenio firmado el 1 de marzo de 2024, que alcanzaron tras cuatro años de conflicto.

Dicho acuerdo fue aceptado por más del 80 % de los trabajadores e incluía un incremento salarial del 18 %, la reinstalación de trabajadores despedidos de forma injustificada y el pago 100 % de salarios caídos para despedidos y huelguistas, entre otros beneficios laborales.

En un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hizo un llamado al diálogo ante dicho estallamiento a la huelga en el Nacional Monte de Piedad, debido a diferencias en el contrato colectivo de trabajo.

Asimismo, reiteró su disposición a colaborar con ambas partes para encontrar, "a la brevedad", soluciones al conflicto, respetando los derechos de las y los trabajadores y procurando la viabilidad de la institución.