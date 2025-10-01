Ex secretario general de la OTAN insta a Europa a invertir en defensa ante la amenaza rusa

Durante su intervención en el Investor Day 2025, un acto organizado por el fondo de inversor español Hyperion Fund especializado en defensa, Anders Fogh Rasmussen felicitó a España por haber elevado su previsión de crecimiento económico, pero añadió que "no vemos que estos avances económicos se traduzcan en inversión en defensa".

La contribución de España como miembro de la OTAN y la Unión Europea debería ser "mucho mayor", agregó, antes de aclarar que Europa en su conjunto debe "invertir mucho más".

En su opinión, la "subinversión" en defensa "es un grave error" porque "Europa corre el peligro de quedarse atrás ante las amenazas a las que nos enfrentamos".

En este punto enfatizó que "vivimos en un mundo de grandes rivalidades entre potencias", en el que "Rusia continúa su brutal guerra contra Ucrania y, como hemos visto en sus recientes y repetidas violaciones del espacio aéreo europeo, la amenaza de Rusia está cada vez más cerca".

"Europa está cada vez más sola (...) y nosotros los europeos tenemos que se capaces de valernos por nosotros mismos", defendió el ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Dinamarca.

"Déjenme ser franco -continuó-. Durante demasiado tiempo hemos basado el generoso sistema de bienestar europeo en un modelo obsoleto que consiste en una combinación de energía barata procedente de Rusia, productos baratos de China y seguridad barata procedente de Estados Unidos. Este modelo ya no funciona".

"Debemos invertir mucho más en nuestra propia seguridad", concluyó.