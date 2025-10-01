Familia del presidente Noboa afirma haber pagado todas sus deudas tributarias en Ecuador

"Las obligaciones de las empresas, así como de sus filiales, han sido pagadas en su totalidad de acuerdo a la ley, así como procesos legales pendientes y ahora resueltos, que debido a la persecución constante de unos cuantos, que el odio y el resentimiento los domina, fueron retrasados y bloqueados en el pasado", señaló un comunicado firmado por la familia Noboa.

"La deuda con el Estado es 0, la deuda que tienen estos malos elementos de la función pública con la familia, es incalculable", se añadió en el escrito, publicado en la cuenta de X de Leonardo Noboa, primo del presidente, y que fue compartido también por el mandatario.

De acuerdo a medios locales, la Exportadora Bananera Noboa, de la familia del presidente, mantenía una deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI) de alrededor de 95 millones de dólares.

Sin embargo, ese monto se fue reduciendo en los últimos meses hasta llegar a los 3,5 millones de dólares que, según la página oficial de la agencia de recaudación, aún debe la compañía.

La reducción de la deuda causó revuelo en redes sociales, ya que la empresa pasó de estar en el primer lugar en el listado de contribuyentes con deudas firmes al puesto 159.

"Mientras eliminan subsidios, suben el IVA (impuesto al valor agregado) y destruyen salud, educación y economía, Noboa y los suyos borraron en un abrir y cerrar de ojos una deuda con el Estado de más de 98 millones de dólares", señaló en su cuenta de X la Revolución Ciudadana, el partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).

En el comunicado, la familia Noboa indicó que "ha generado progreso no solo en Ecuador, sino en más de 50 países donde ha tenido operaciones a lo largo del tiempo" y que, pese a la "fuerte persecución política en la época del correísmo" el grupo empresarial "logró continuar y crecer, dando empleo a decenas de miles de familias en el país".

En 2013, el magnate del sector bananero Álvaro Noboa, padre del actual mandatario y quien por cinco ocasiones intentó llegar sin éxito a la Presidencia, había anunciado que acudiría al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar una supuesta persecución política en su contra por una serie de embargos y remates iniciados por el SRI.

Entre esos bienes embargados se encontraba la hacienda La Clementina, ubicada en la provincia costera de Los Ríos, de 12.000 hectáreas, y con la que el Gobierno de Correa buscaba saldar parte de la deuda tributaria que mantenía el grupo empresarial.

"Al final, Dios sabe poner las cosas en su lugar, la persecución y el odio ha colocado a los delincuentes en la cárcel o los mantiene prófugos en un estado de demencia, y la resiliencia, el amor por el país y la determinación, ha puesto a un Noboa de presidente del Ecuador", concluyó el comunicado.