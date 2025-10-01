Filipinas declara estado de calamidad en la región golpeada por terremoto de magnitud 6,9

Manila, 1 oct (EFE).- Las autoridades de la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas, declararon este miércoles el estado de calamidad después de que un terremoto de magnitud 6,9 golpeara la región la pasada noche, causando al menos 60 muertos y decenas de heridos.