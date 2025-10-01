Finlandia dice que cumbre de Copenhague ocurre en una "situación difícil" por actitud rusa

"La situación de seguridad es muy difícil. Rusia continúa su guerra de agresión en Ucrania día y noche, matando gente, y ahora los drones -incluso aquí, en Copenhague- subrayan cuán difícil es la situación", dijo Orpo en declaraciones previas a la reunión de los líderes europeos este miércoles en la capital danesa.

Orpo aludió así los intensos ataques rusos de los que es víctima Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022 y a las recientes violaciones del espacio aéreo de países de la OTAN a cargo de drones y aviones rusos.

El aeropuerto de Kastrup (Copenhague) permaneció cerrado varias horas la noche del lunes al martes pasado por avistamiento de drones, un incidente que se repitió en días sucesivos en otros aeródromos de Dinamarca, incluida una base militar.

Las autoridades danesas hablan de un "actor profesional" y de "ataque híbrido" y apuntan hacia Rusia, si bien han admitido que no han podido probar que haya una conexión directa.

El Gobierno danés informó el lunes de que todavía no ha podido averiguar quién está detrás del vuelo de esos drones, pero hay una investigación en marcha.