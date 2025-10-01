Francia detiene a 2 de los ocupantes del petrolero sospechoso de servir de base de drones

Los arrestados son el comandante del barco y su segundo, y lo están en virtud de la investigación abierta por la justicia francesa por posible falsificación del pabellón del barco, reveló la televisión BFMTV.

Las detenciones se produjeron poco después de que se desvelara que militares franceses abordaron el petrolero, reveló la televisión BFMTV. Siempre según la cadena, la intervención tuvo lugar el pasado sábado y, desde entonces, el destacamento inspecciona el barco.

El navío, que cambió en varias ocasiones de pabellón y de nombre, había desviado su ruta para situarse frente a las costas francesas, donde fue interceptado por una fragata francesa.

Ante el rechazo de los tripulantes de cooperar, fueron abordados y llevados a aguas galas, frente a un parque eólico de Saint-Nazaire, en noroeste del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La intervención, difundida por la televisión BFM, se produce horas después de que el barco, el 'Pushpa', que formaba parte de las sanciones europeas por transportar petróleo ruso, fuera objeto de una investigación judicial por la sospecha de su implicación en el envío de drones a Dinamarca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por la trayectoria que ha seguido desde que zarpó con destino a la India del puerto ruso de Primorsk, cerca de San Petersburgo, existe la sospecha de que pudo tener algo que ver con los drones que sobrevolaron Dinamarca el pasado 22 de septiembre, lo que obligó a interrumpir el tráfico aéreo.

Ese mismo día, el 'Pushpa', que también tiene la denominación de 'Borocay', se encontraba frente a las costas de Polonia y Suecia, antes de ingresar en las danesas. En el mismo lugar fueron identificados otros dos petroleros de la flota 'fantasma' rusa.

Un día más tarde transitaba frente a la isla danesa de Lolland y se internaba en el estrecho de Grand Belt.

En la noche del 25 de septiembre puso rumbo al Canal de la Mancha en su ruta hacia el sur, pero tres días más tarde cambió de dirección para acostar frente a Saint-Nazaire.

Su presencia llamó la atención de la justicia francesa que abrió una investigación este mismo miércoles por falta de justificación de su nacionalidad y por haber rechazado colaborar con la fragata enviada por las autoridades francesas.

El barco, un petrolero de 244 metros construido en 2007, ha cambiado varias veces de nombre y de pabellón en los últimos días y en la actualidad navegaba con bandera de Gabón.

Horas antes de que se conociera la intervención militar, el presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió a este barco a su llegada a la cumbre europea de Copenhague.

"Hay irregularidades muy importantes cometidas por esta tripulación que justifican la apertura de un procedimiento judicial", afirmó Macron, al tiempo que pidió "prudencia" sobre su posible vínculo con los drones que sobrevolaron Dinamarca.