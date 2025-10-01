FundéuRAE: Día Internacional del Café, claves de redacción

1. “Cafés”, plural de “café”Los sustantivos y adjetivos que acaban en “e” tónica forman el plural con “s”, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”. Por tanto, el plural de “café” es “cafés” y no es recomendable el uso de “cafeses”.

2. Variedades, con minúsculaLos nombres de las variedades del café se escriben con minúsculas iniciales por considerarse denominaciones comunes. Además, conservan la terminación “-a” en el adjetivo que procede del nombre científico latino de la planta: “café arábica” y “café robusta” (de “Coffea arabica” y “Coffea robusta”, respectivamente).

3. Diminutivos de “café”Según la “Nueva gramática de la lengua española”, como diminutivos de “café” se suelen usar “cafecito”, “cafetito”, “cafelito” (propio del habla popular de España) y “cafeíto” (en las Antillas).

4. “Exprés” o “expreso”, mejor que “express”Para aludir al café preparado en una cafetera exprés (la que funciona de manera rápida y a presión) es posible emplear los adjetivos “exprés” y “expreso”. Este último, como señala el diccionario académico, también se usa habitualmente como sustantivo: “un expreso”.

5. “Capuchino” y “frapé”, formas válidasLa voz italiana “cappuccino” se ha adaptado al español como “capuchino”, mientras que el galicismo “frappé”, que el “Diccionario de la lengua española” define como ‘dicho de una bebida: Que se prepara con hielo picado o se sirve muy fría’, se puede simplificar y emplear en su lugar “frapé”.

6. “Cafetero”, “caficultor” y “cafetalero”, diferenciasPara referirse a la persona que cultiva café, son adecuadas las voces “cafetero” (usada en algunos países de América) y “caficultor”. “Cafetalero”, por su parte, se aplica a quien tiene cafetales, esto es, zonas pobladas de “cafetos”, que son los árboles cuya semilla es el café. Asimismo, de acuerdo con el diccionario, “cafetero” también se utiliza, entre otras cosas, para la persona aficionada a tomar café o al dueño de un café.

7. “Café café”, sin comaCuando se duplica una palabra con intención enfática, no se escribe coma entre ellas: “Aquí huele a café café” (quiere decir que huele a café auténtico).

8. “Ojos café” y “ojos cafés”, plurales válidosEl término “café” también designa un color y, cuando acompaña a otro sustantivo, puede concordar en número con este o permanecer invariable: “Los ojos cafés/café son muy comunes”. Sin embargo, si va precedido del sustantivo “color”, lo adecuado es establecer la concordancia con él: “Los ojos color café son muy comunes”.

