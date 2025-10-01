Gilberto Gil y Caetano Veloso homenajean a Tenório Jr, víctima de la dictadura argentina

Gil y Veloso, máximos exponentes de la Música Popular Brasileña (MPB), estuvieron acompañados por representantes de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina y de la Marcha del Silencio de Uruguay, así como por afectados de la última dictadura brasileña (1964-1985) y familiares del propio pianista.

"Necesitamos cobrar justicia siempre para todas las familias. Finalmente, tendremos un certificado de óbito, un derecho que se nos negó durante casi medio siglo", afirmó Marina, una de las nietas de Tenório Jr., en el acto, que tuvo lugar en el auditorio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), en Río de Janeiro.

Francisco Tenório Cerqueira Júnior desapareció en la capital argentina la madrugada del 18 de marzo de 1976, en vísperas del golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón de la Presidencia.

El pianista, ampliamente reconocido en Brasil y en el exterior por transformar el samba-jazz y la bossa nova, acompañaba a los músicos Toquinho y Vinícius de Moraes en el marco de una gira por Suramérica.

Sin embargo, esa noche salió del Hotel Normandie para comprar unos medicamentos y algo de comida, y nunca regresó.

El destino de sus restos mortales solo se descubrió el pasado 13 de septiembre, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que consiguió identificarlo mediante el cotejo de las huellas dactilares.

"Tenório fue secuestrado, torturado y ejecutado con cinco tiros dentro del engranaje de la muerte de la Operación Cóndor", dedicada en la época a la represión y exterminio de izquierdistas, con el conocimiento de Estados Unidos, denunció el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante.

Irene Molinari, Madre de Plaza de Mayo de la filial Mar del Plata, recordó su lucha para reivindicar la vida de sus hijos y denunció que hoy el Plan Cóndor son los buques de guerra de EE.UU. desplegados en el Caribe, el embargo a Cuba o las maniobras que preparan soldados estadounidenses con el Ejército argentino.

Por su parte, Elena Zaffaroni, miembro de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos, celebró la "verdad" del caso Tenório "casi 50 años después en los que la impunidad operó entre nosotros".

"Decir nunca más al terrorismo de Estado, es decir también nunca más a las políticas patriarcales, racistas, extractivistas y coloniales. Los planes imperialistas siguen y nos muestran su cara más oscura en el genocidio en Gaza o el discurso amenazante de (presidente de EE.UU., Donald) Trump en la ONU", manifestó.

La muerte y desaparición de Tenório Júnior se rescató en 2023 en el documental 'Dispararon al pianista', a cargo de los españoles Fernando Trueba y Javier Mariscal, y que recibió el premio Goya a la mejor película de animación de 2024.