Greta Thunberg avisa desde el Alma que interceptarles sería violar la ley del mar

En el vídeo aparece con el chaleco salvavidas puesto e iluminada con una luz roja, afirmando: "Es probable que seamos interceptados esta noche por Israel", después de que la organización indicara que ha detectado más de 20 buques "no identificados" en su radar, a unas tres millas naúticas de la flota.

"Israel no es inmune al derecho internacional; debe rendir cuentas por sus crímenes de guerra. Hay que detener el genocidio, detener la oposición y liberar a Palestina", añade la activista en el vídeo

La Global Sumud Flotilla afirmó en un mensaje previo que ha detectado más de 20 buques "no identificados" en su radar, a unas tres millas naúticas de la flota, ante lo que avisaba de que no se dejarán "intimidar por amenazas".

"¡Alerta de emergencia! Los buques de Israel están rodeando el buque de la Flotilla Sumud, el Alma, y exigen a la Flotilla que se detenga. ¡Todos los buques continúan su viaje!", dice la Flotilla en otro mensaje de X.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y en un tercero indican que los organizadores están haciendo llamadas por el canal de emergencias marítimas al grupo de buques que tienen cerca, anunciando que "la Fotilla no tiene intención de causar ningún daño".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Por favor, prepárense para intercepción", se ha escuchado en el Alma poco después del avistamiento, ante lo que sus pasajeros se han sido sentando en la popa del barco con los chalecos puestos.

En otras embarcaciones de la flota también se puede ver a los tripulantes con los chalecos listos para una posible interceptación o abordaje por parte de la Armada israelí.

Los participantes en esta iniciativa, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios, han superado la zona de exclusión marcada por Israel en 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) y se encuentran en aguas internacionales.