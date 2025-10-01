Guatemala inaugurará en 2026 una base militar especial contra el crimen transnacional

Arévalo de León visitó la base militar en el departamento (provincia) de Petén, colindante con la frontera con México, en una visita del gobernante al norte del territorio guatemalteco.

La construcción de la instalación militar, que contempla 97 edificios de diferentes tamaños, representa un cambio estratégico en la manera en que el Ejército de Guatemala defenderá sus fronteras, ejercerá su presencia y recuperará territorios "perdidos" por la falta de una presencia permanente, dijo Arévalo de León durante su recorrido por la obra.

"Esto constituye un cambio estratégico en la manera en que el Ejército de Guatemala se apresta para defender las fronteras de todo tipo de tráfico, cerrando el espacio al narcotráfico y al tráfico ilegal de personas. Estamos recuperando un territorio que habíamos dejado perder y entregado a todo tipo de organizaciones ilegales", enfatizó el mandatario guatemalteco.

La misión de la nueva brigada militar, ubicada unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, será mantener el control de la parte fluvial y terrestre del área oeste del departamento de Petén, incluyendo los ríos navegables, de acuerdo a las autoridades.

De igual manera, también protegerá los recursos naturales y la Reserva de la Biósfera Maya, el área protegida más grande de Guatemala, que resguarda una gran riqueza natural y cultural y representa la quinta parte de su territorio nacional, con una extensión de más de dos millones de hectáreas.

La unidad militar apoyará la seguridad nacional y el desarrollo de la población en el departamento de Petén, y contará con tecnología y equipo para realizar patrullajes en la frontera, operaciones de cooperación transnacional, asistencia humanitaria y participar en operaciones para mitigar desastres naturales a nivel nacional, según aseguró el presidente Arévalo de León.

La planificación, ejecución y construcción de las instalaciones de la brigada especial está bajo la responsabilidad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.

En los últimos años, diversas instituciones públicas y de la sociedad civil han reconocido que la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala ha sufrido desprotección debido a la ganadería extensiva, la usurpación de tierras, el narcotráfico, la tala ilegal, la cacería furtiva y los incendios forestales provocados, a pesar de su categoría de área protegida.