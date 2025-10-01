Hamás dice no tener relación con los 3 detenidos en Alemania bajo sospecha de terrorismo

"Las acusaciones de sospecha sobre la relación de los detenidos con el movimiento Hamás carecen de fundamento y buscan dañar a Hamás, y confundir la simpatía del pueblo alemán hacia nuestro pueblo palestino", indica en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

Hamás añade que "su política ha sido y sigue siendo limitar su lucha contra la ocupación sionista únicamente en Palestina".

Los detenidos, según un comunicado de la Fiscalía germana, son un alemán de 36 años de origen libanés, otro alemán de 44 años nacido en Siria y un hombre de 43 años nacido en Líbano cuya nacionalidad no ha podido aclararse.

Los sospechosos, indicó la Fiscalía, habían recibido de Hamás el encargo de conseguir armas y munición en Alemania para perpetrar atentados contra objetivos judíos e israelíes.

La Fiscalía alemana les imputa delitos como pertenencia a banda armada y preparación de actos terroristas.