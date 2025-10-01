Ibiza, destino de moda de famosos mundiales, se recupera de unas lluvias históricas

Y es que las lluvias de este martes en Ibiza fueron "históricas y extraordinarias", según la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet), con un máximo registrado en sus estaciones de 252 litros por metro cuadrado acumulados durante toda la jornada en la capital de la isla y un récord de 174 litros por metro cuadrado en el aeropuerto, con datos desde 1952.

Ayudados por una unidad especial del Ejército desplazada expresamente desde Valencia (al este de España), efectivos de emergencias llevan desde anoche centrados en trabajos de limpieza para quitar barro y achicar agua en comercios, calles, carreteras y viviendas.

Las primeras actuaciones han sido para restablecer las conexiones de carreteras y avenidas afectadas, y continuar luego con aparcamientos anegados o urbanizaciones afectadas por el agua.

Algunas de las principales vías como la carretera al aeropuerto o el acceso a la ciudad de Ibiza por la avenida de Santa Eulalia seguían cortadas por la mañana en algunos de sus tramos. Las autoridades insulares han pedido en redes sociales a la población evitar la autovía al aeropuerto.

Estas históricas lluvias torrenciales, que llegaron a situación de alerta roja por riesgo extremo de la Aemet y motivaron el envío, por primera vez en Baleares, de un aviso a la población por el sistema de telefonía móvil, han provocado también la suspensión este miércoles de las clases en todo el municipio de Ibiza, y el cierre de institutos en otras localidades.

Los incidentes registrados se han cifrado en 179, según el último balance de la Dirección General de Emergencias. Se contabilizaron también tres heridos leves, dos por caídas y uno por el desprendimiento de parte de un acantilado sobre un hotel de la ciudad de Ibiza.

La mayoría de los avisos a los servicios de emergencia han estado relacionados con inundaciones de bajos y vía pública, desprendimientos de elementos urbanos, caída de árboles y muros, acumulación de agua en la calzada o riesgo de desbordamiento de torrentes.

Fueron lo que los meteorólogos denominan "tormentas muy eficientes que, no siendo demasiado potentes, dan mucha cantidad de precipitación, sobre todo por la duración que tienen sobre el mismo lugar".

"Ha llovido en un solo día prácticamente la tercera parte de lo que llueve normalmente en todo el año", según la Aemet.