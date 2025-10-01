ICE detiene a más de 40 personas en Chicago durante operativo en vecindarios

Washington, 1 oct (EFE).- Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron este miércoles a más de 40 personas en el vecindario Bronzeville de Chicago, en un operativo de madrugada dentro de la campaña federal Midway Blitz.