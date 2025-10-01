Israel a los gazatíes: si permanecen en la ciudad de Gaza serán considerados "terroristas"

"Esta es la última oportunidad para los residentes de Gaza que deseen desplazarse hacia el sur y dejar a los terroristas de Hamás aislados (...) y afrontando las operaciones de alta intensidad del Ejército", advirtió Katz, que añadió que quienes no lo hagan serán tratados como "terroristas y simpatizantes del terrorismo".

El Ejército israelí anunció este miércoles que no permitirá la libre circulación hacia la ciudad de Gaza (norte) por la carretera de Al Rashid a quienes ya se hayan desplazado o decidan desplazarse al sur, aislando de esta manera la capital, que sufre una invasión terrestre.

Ahora ningún palestino puede volver hacia la norteña ciudad de Gaza, ya que la otra arteria posible -la de Salah al Din- también esta bloqueada tanto para el tránsito de personas como de vehículos.

Katz añadió, además, que el Ejército ha tomado la parte occidental del corredor Netzarim, localizado al sur de la capital gazatí, reforzando el cerco en torno a la ciudad.

"Todos los que salgan hacia el sur se verán obligados a pasar por los puestos de control del Ejército", matizó.

El pasado 16 de septiembre, Israel comenzó una nueva invasión terrestre contra la ciudad de Gaza, que situó bajo orden de evacuación forzosa al sur del enclave a una población de más de un millón de personas. Desde entonces, los ataques se han intensificado, con decenas de muertos en esta urbe diarios, muchos de ellos civiles.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 66.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños.