Israel intercepta 4 proyectiles disparados desde norte Gaza contra la ciudad de Ashdod

"Tras el sonido de las sirenas en la zona de Lakhish, se identificaron cinco proyectiles que cruzaron desde el norte de la Franja de Gaza hacia territorio israelí. Cuatro proyectiles fueron interceptados y otro cayó en una zona abierta. No se reportaron heridos", informó el Ejército en un comunicado.

El puerto de Ashdod es donde posiblemente serán enviados los activistas que van a bordo de las cerca de 50 embarcaciones del Global Sum Flotilla si finalmente Israel los aborda, según informó en las últimas horas el canal 12 israelí.

El grupo islamista palestino Hamás, por su parte, de momento no ha reivindicado estos ataques en sus canales oficiales.

El lanzamiento de proyectiles por parte del grupo palestino desde Gaza contra territorio israelí era más habitual durante los primeros meses de la ofensiva israelí. Desde hace más de un año, estos ataques son poco frecuentes y la mayoría de los cohetes son interceptados por el sistema de defensa israelí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, en los últimos días se han detectado algunos lanzamientos desde el norte de Gaza, donde las tropas israelíes se encuentran desde hace unas semanas inmersas en su invasión contra la ciudad de Gaza.