Justicia española condena a 10 años a peruano por agresión sexual a la hija de su pareja

La sentencia, dictada en la Audiencia Provincial de Ávila (centro), se produce tras el acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía durante el juicio celebrado este miércoles.

El acuerdo supone una condena cinco años inferior a la solicitada por el ministerio público que, además, no se opuso a la petición de la defensa del acusado de no abonar los 20.000 euros que solicitaba la fiscalía en concepto de responsabilidad civil ante la renuncia de la madre a esa cantidad.

Los hechos se produjeron en agosto de 2024, en la casa de Ávila en la que el condenado convivía con su pareja y la hija de esta, nacida en febrero de 2014.

Según sostenía la fiscalía, para la agresión sexual se valió de "la relación de convivencia y superioridad que le otorgaba su posición de dominio respecto de la niña en el núcleo familiar del que formaban parte tanto él como la víctima".

El fallo judicial también le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de la menor o de comunicarse con ella por tiempo 10 años superior a la pena de prisión impuesta en sentencia.

Además, le impone una medida de libertad vigilada durante diez años, una vez cumplida la pena privativa de libertad, así como una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad, por un tiempo superior en 15 años a la pena de prisión que le sea impuesta.

La defensa solicitó que los primeros cuatro años de prisión los cumpla en España, mientras que los seis restantes los termine de cumplir en Perú, su país de origen.

Esta petición deberá ser decidida por el tribunal de este juicio.