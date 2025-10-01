La Bolsa de Londres sube un 1,03 % y registra un nuevo récord de puntuación al cierre

El parqué londinense también notificó una máxima puntuación histórica intradiaria tras alcanzar los 9.457,14 pasadas las 15.00 GMT.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 96 puntos hasta los 9.446,43, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, creció un 0,16 %, o 34,14 puntos, hasta los 22.049,70.

Las compañías más beneficiadas fueron la farmacéutica AstraZeneca, que sumó un contundente 11,21 % tras anunciar sus planes de cotizar en Wall Street esta semana, seguida de la minorista de ropa y calzado deportivo JD, que avanzó un 6,82 %, y la también farmacéutica GSK, que creció un 6,16 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la contratista de defensa Babcock International, que cedió un 3,76 %, la cadena de supermercados Tesco, que perdió un 3,55 %, y la fabricante de bebidas Coca Cola HBC, que retrocedió un 3,14 %.

