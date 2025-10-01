La Bolsa española suma un 0,41 % y supera los 15.500 puntos, máximos de 2007

El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, ha sumado 63,8 puntos y ha cerrado la jornada en 15.538,8 enteros, nuevos máximos anuales. En lo que va de año avanza el 34,01 %.

El selectivo abría muy plano para posteriormente decantarse por los avances y cerrar así la primera jornada del mes de octubre en tono positivo.

De los grandes valores, Inditex ha rebotado el 2,19 %; Repsol, el 1,49 %; Iberdrola, el 0,43 %; y BBVA, el 0,21 %. Sin embargo, Santander se ha dejado el 0,6 % y Telefónica, el 0,66 %.

El precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico al superar los 3.895 dólares.

