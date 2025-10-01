La Flotilla detecta más de 20 buques no identificados: "No nos dejaremos intimidar"

"Hemos detectado más de 20 buques no identificados en nuestro radar, a solo 3 millas náuticas de nuestra flota. Esto podría indicar un posible bloqueo naval. Pero que quede claro: no nos dejaremos intimidar por amenazas, acoso ni por los esfuerzos para proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza", afirman en un mensaje en su canal de Telegram.

El mensaje llega después de que la Flotilla, que intenta llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, avistara a las embarcaciones cuando se encuentra a unas 80 millas del enclave palestino.

El radar de la embarcación Alma ha detectado entre diez y doce embarcaciones, según confirmó a EFE una portavoz del grupo italiano que compone la Flotilla.

"Por favor, prepárense para intercepción", se ha escuchado en el Alma poco después del avistamiento, ante lo que sus pasajeros se han ido sentando en la popa del barco con los chalecos puestos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En otras embarcaciones de la flota también se puede ver a los tripulantes con los chalecos listos para una posible interceptación o abordaje por parte de la Armada israelí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los participantes en esta iniciativa, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios, han superado la zona de exclusión marcada por Israel en 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) y se encuentran en aguas internacionales.