La Flotilla Sumud denuncia ataques de Israel y nueve barcos interceptados

En un mensaje en su canal de Telegram, la flotilla aseguró que la fuerza marítima israelí usó la "agresión activa" contra el barco Florida, que fue "deliberadamente embestido en el mar". Además, agregó que otras embarcaciones fueron atacadas con cañones de agua.

"Estos ataques ilegales contra barcos humanitarios son un crimen de guerra. Ningún tripulante a bordo ha sufrido daño", agregó.

Según la página de la organización que rastrea el avance de la Flotilla, integrada por más de cuarenta embarcaciones que transportan a unos 500 voluntarios, ya son nueve las naves interceptadas por el Ejército israelí, que horas antes empezó a interrumpir la trayectoria de los barcos hacia Gaza a unas 80 millas náuticas de la costa del enclave (unos 148 kilómetros).

Además del barco Alma, el primero en ser detenido, el Adara y el Sirius, también han sido interceptados el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Huga, el Spectre y el Yulara.

En MarineTraffic, donde figuran cinco barcos de la flotilla, se puede ver que los más adelantados están ahora a 52 millas de la costa de Gaza (unos 96 kilómetros).

Previamente, el Ministerio de Exteriores israelí ya había informado de que varios barcos de la Flotilla Global Sumud habían sido "detenidos sin problema" y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.