La oposición turca boicotea el inicio del periodo de sesiones del Parlamento por Erdogan

El dirigente del CHP, Özgür Özel, explicó el boicot señalando que Erdogan "ha hecho todo para que su mandato pierda legitimidad", por no actuar "acorde a los límites constitucionales".

El partido considera el encarcelamiento del alcalde socialdemócrata de Estambul y futuro candidato presidencial del CHP, Ekrem Imamoglu, en marzo pasado, bajo acusaciones de corrupción, como "un golpe de Estado" por parte de Erdogan, instrumentalizando la Judicatura.

Al encarcelamiento de Imamoglu siguieron detenciones en una veintena de municipios gobernados por el CHP, llevando a 17 el número de alcaldes de este partido en prisión preventiva.

El partido izquierdista TIP, con 3 diputados, se sumó al boicot, asegurando que el Gobierno "ha abolido de facto el orden constitucional" y envió una delegación a visitar a Can Atalay, su cuarto diputado, destituido y encarcelado pese a una sentencia de liberación del Tribunal Constitucional turco.

El grupo izquierdista prokurdo DEM, tercero del hemiciclo, sí asistió a la ceremonia, y Erdogan agradeció en su discurso el apoyo de esta formación al proceso de paz iniciado este año con el anuncio de disolución de la guerrilla kurda de Turquía, el PKK.

El presidente hizo también un llamamiento a los diversos grupos étnicos en Siria a no dejarse instrumentalizar para dividir ese país y reiteró que Turquía "no permitiría la formación de una entidad terrorista", en referencia a un hipotético territorio autónomo kurdo en Siria.