La princesa Ana visita Ucrania en apoyo de las víctimas infantiles de la guerra

Londres, 1 oct (EFE).- La princesa Ana del Reino Unido realizó una visita sorpresa a Ucrania el martes para poner de relieve las "experiencias traumáticas de los niños que viven en la primera línea del conflicto", ha confirmado el Palacio de Buckingham.