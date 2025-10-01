La recaudación tributaria de Argentina subió el 20,2 % en septiembre

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de septiembre, pero, según cálculos de consultores privados, en el noveno mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual de entre el 30,4 % y el 32,2 %, por lo que la recaudación habría caído cerca de un 10 % en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este miércoles se desprende que la recaudación subió el 0,6 % en comparación con agosto último.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto de retracción de la actividad económica y con leve aceleración de la inflación, que habría sido de entre el 2 % y el 2,4 % mensual en septiembre (frente al 1,9 % agosto), de acuerdo a cálculos privados.

La recaudación tributaria de Argentina aumentó en 2024 en un 205,6 %, hasta los 131,3 billones de pesos, pese al contexto de contracción económica que se dio en buena parte del año pasado y al severo ajuste fiscal puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei a finales de 2023.

