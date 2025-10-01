La UE entrega a Ucrania 2.000 millones de euros para comprar drones

El pago forma parte de los 18.100 millones de euros en ayudas que dará la UE como parte del paquete de 45.000 millones de euros en créditos de este tipo aprobados por el G7 (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania e Italia).

El desembolso llega después de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunciase el mes pasado que la UE adelantaría el pago a Kiev de 6.000 millones de esos préstamos y el mismo día en que los líderes de los Veintisiete debaten en Copenhague nuevas fórmulas para utilizar esos activos congelados en apoyo a Kiev.

Estos 4.000 millones "ayudarán a Ucrania a cubrir sus crecientes necesidades financieras, incluido en el sector de la defensa" y, específicamente, "2.000 millones del desembolso se asignarán a drones, en línea con el acuerdo entre la UE y Ucrania", según indicó la Comisión Europea en un comunicado.

La presidenta de la institución argumentó ayer que esa adquisición de drones permitirá a Kiev "ampliar su capacidad y utilizarla al máximo" así como a la Unión Europea "beneficiarse de esta tecnología".

Con este desembolso, la UE ya ha entregado a Ucrania 14.000 millones de los 18.100 previstos en el acuerdo del G7.

Los Veintisiete discuten ahora la posibilidad de utilizar esos activos rusos inmovilizados, en concreto el efectivo que generan conforme van venciendo, para proporcionar un "préstamo de reparación" a Kiev que solo tenga que ser devuelto por las autoridades ucranianas una vez que Rusia pague compensaciones de guerra y se levanten las sanciones comunitarias a Moscú.

Estos activos, que actualmente están en su mayoría bloqueados en la entidad belga Euroclear y generan efectivo que asciende ya a 176.000 millones, permitirían proporcionar a Ucrania un crédito de 140.000 millones de euros, según el plan esbozado por Bruselas.