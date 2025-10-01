Las remesas enviadas a México caen un 5,9 % en los primeros ocho meses de 2025

Tan solo en agosto, México captó 5.578 millones de dólares en remesas, una caída interanual de 8,3 %.

Con ello, México redujo en 2.534 millones de dólares la cifra recibida en los primeros ocho meses de 2024, cuando sumó 43.001, una cifra histórica para un periodo similar.

En México, el envío promedio de connacionales al país se redujo el 0,7 % entre enero y agosto, pues pasó de 396 dólares a 393 respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de operaciones en este mismo lapso disminuyó el 5,2 % interanual, al pasar a 102,88 millones; el 99,1 % de ellas fueron transferencias electrónicas.

Con lo anterior, se mantuvo una tendencia a la baja tras la caída del 4,7 % en julio, del 16,2 % en junio, su mayor retroceso en trece años, y el descenso del 4,4 % interanual en mayo.

México hila once años de incrementos anuales de remesas tras terminar 2024 con un récord de 64.745 millones de dólares, pero en marzo pasado terminó una racha de 46 meses con crecimientos consecutivos, tras los primeros días del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las remesas comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020, y suponen la principal fuente de ingresos externos para el país, que recibió un récord de 64.745 millones de dólares en 2024, un aumento del 2,3 %, respecto a 2023, cuando también obtuvo una cifra histórica de 63.313 millones de dólares y el onceavo incremento anual consecutivo.

En junio pasado, el Gobierno de EE.UU. anunció un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México, y ha criticado la medida adoptada por la Administración Trump por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Los mexicanos son casi la mitad de los once millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4 % del producto interior bruto (PIB) del país, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India.