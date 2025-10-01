Los reyes de Dinamarca agasajan a los líderes europeos con una cena en Amalienborg

El palacio de Amalienborg es la residencia oficial de la familia real danesa desde finales del siglo XVIII.

La cena, cuyo inicio estaba previsto para las 19.00 horas (17.00 GMT), pone el broche a la reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) celebrada desde este mediodía en la capital danesa y que se prolongó más de lo previsto.

Esto provocó un ligero retraso en la llegada de los invitados al palacio, donde fueron recibidos uno a uno por Federico X y Mary.

En la lista de invitados difundida por la Casa Real danesa figuran, entre otros, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, y los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni; del Reino Unido, Keir Starmer, y de Alemania, Friedrich Merz.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, están también entre el medio centenar de invitados.

Situado en el centro de Copenhague, Amalienborg es en realidad un complejo compuesto por cuatro palacetes idénticos que rodean una plaza octogonal, en cuyo centro hay una estatua ecuestre del rey Federico V, impulsor de la construcción del complejo definitivo en el siglo XVIII.

Fue la reina Sofía Amalia quien adquirió en 1660 los terrenos donde se erige el actual complejo para construir una residencia de vacaciones, que quedó terminada en 1673, pero ardió casi en su totalidad tres lustros después.

A mediados del siglo XVIII, Federico V impulsó el proyecto de construcción del complejo actual para conmemorar los 300 años de la coronación de Christian I y el comienzo de la Casa de Oldemburgo.

Tras el incendio en 1794 del palacio de Christiansborg -que pasaría a ser años después de su restauración la sede del Parlamento-, Amalienborg se convirtió, previa reforma, en residencia oficial de la familia real danesa.

Con los años, Amalienborg, cuya plaza está abierta al público, se ha convertido en un lugar emblemático para los daneses y desde su balcón saludan los reyes y su familia en ocasiones especiales como el cumpleaños del monarca o aniversarios muy señalados.

La cena de gala de hoy se celebra en el palacete de Christian VII, situado a pocos metros del palacete de Federico VIII, donde residen desde 2010, tras su reforma, los actuales reyes, entonces príncipes herederos.

Federico X, de 57 años, ascendió al trono el 14 de enero de 2024, después de que su madre, la reina Margarita II, ahora de 85 años, abdicara de forma inesperada, apelando a su edad, a los problemas derivados de una complicada operación de espalda y a la necesidad de dar paso a la nueva generación para justificar su renuncia.