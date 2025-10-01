Manifestantes retienen a dos policías en Chimborazo en décimo día de protestas en Ecuador

"Mientras los policías realizaban labores para habilitar la vía de acceso a la comunidad de Nizag, dos servidores fueron retenidos", informó el Departamento de Comunicación de la Policía, que no ofreció más detalles y precisó que unidades de la institución "se encuentran dialogando con los comuneros para su liberación".

Este hecho ocurre el mismo día en que el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, confirmó la liberación de 16 de los 17 militares que habían sido "secuestrados" el pasado domingo en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas contra el alza del precio del diésel.

Loffredo explicó que los soldados iban el domingo en un convoy hacia Imbabura, en el norte del país, cuando fueron atacados y que uno de los vehículos en el que estaban más de 20 militares "fue separado y secuestrado", pero lograron rescatar a algunos de ellos.

Indicó que les están realizando análisis médicos para saber cómo se encuentran los 16 militares, pero avanzó que hay personal militar que "está muy golpeado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de voladores (artefactos pirotécnicos) y hasta a de nuestros soldados está totalmente desfigurado por el impacto de una roca y tiene fracturas maxilofaciales de todos los huesos propios de la nariz, entre otros", detalló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las Fuerzas Armadas interpusieron una denuncia por el delito de secuestro por la retención de los soldados y señalaron que la Fiscalía ya había informado del caso a la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía para que investigue.

Por su parte, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, la organización social más grande del país, dijo el lunes que desconocía de estas retenciones. "Nosotros no somos pueblos que secuestramos", indicó.

Este miércoles se cumple el décimo día de protestas, marcadas por bloqueos parciales de vías en seis de las 24 provincias del país, aunque en Imbabura los cortes se mantienen de forma permanente.

El detonante de estas protestas fue la eliminación de la subvención estatal al diésel decretada el 12 de septiembre, que hizo que el precio de este combustible subiese de la noche a la mañana de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

La Federación de pueblos Kichwa de la Sierra Norte de Ecuador, donde se han concentrado las mayores protestas, declaró hoy en un comunicado una "tregua temporal" como "gesto de buena fe y voluntad de diálogo con el Gobierno" de Daniel Noboa.

Sin embargo, el pueblo Kichwa Karanki, que pertenece a esa federación, aseveró posteriormente que su movilización "no es negociable" por lo que se mantendrán firmes en su exigencia de que se derogue el decreto 126, con el que se eliminó el subsidio.

Aclaró que "la lucha no es de la provincia de Imbabura" sino de todos los ecuatorianos, y consideró que el Gobierno "se ha empeñado en implementar acciones divisionistas ofreciendo dádivas engañosas" a las organizaciones indígenas.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).