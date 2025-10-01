Meloni pide responsabilidad a la Flotilla a la espera del plan de Trump

"Es una fase en la que todos deberían comprender que ejercer la responsabilidad, esperar mientras hay una negociación de paz es quizás lo más útil que se puede hacer para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino", dijo la mandataria a su llegada a la cumbre informal de la UE que se celebra hoy en Copenhague.

Meloni consideró que la iniciativa ha derivado en algo muy distinto a su supuesto objetivo inicial: "El riesgo de una iniciativa que decía nacer por una cuestión humanitaria, pero luego se descubrió que no lo era, sino que pretendía forzar un bloqueo naval, ya se convierte en otra cosa", advirtió.

Asimismo, subrayó que, si la Flotilla respondiera a una auténtica motivación humanitaria, "se habrían aceptado las numerosas propuestas que se han hecho para poder entregar esas ayudas de forma segura".

"Pero quizás el sufrimiento del pueblo palestino, digamos, no era la prioridad", añadió.

Respecto al plan de paz impulsado por Trump para Gaza, Meloni lo calificó como una "posibilidad que sería histórica" y subrayó el amplio apoyo que ha recibido a nivel internacional.

"Lo más importante, en mi opinión, es el apoyo europeo a un plan de paz que se ha propuesto y que, como todos saben, ha contado con una amplia adhesión por parte de países árabes y europeos, pasando por naciones como la India", señaló.

"En esta fase de equilibrio extremadamente delicado, ante una posibilidad que sería histórica, insistir en una iniciativa que, en mi opinión, tiene márgenes de peligrosidad e irresponsabilidad, sigo sin entenderlo", añadió.