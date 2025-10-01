Meloni pide "sangre fría" ante las "provocaciones" con drones de Rusia y proteger el sur

"El escenario que todos conocemos sigue siendo de provocación", denunció al llegar a la cumbre informal de la Unión Europea (UE) en Copenhague en la que se estudiará reforzar la defensa ante las crecientes amenazas en la frontera oriental comunitaria.

Meloni dijo que Rusia está "aumentado" estas "provocaciones" con drones en el flanco oriental, en primer lugar, para "impedir que países europeos envíen más sistemas de defensa antiaérea a Ucrania".

Pero, por otro lado, también por la "necesidad" del Kremlin de "ocultar que la ofensiva estival que había anunciado" en Ucrania "ha fracasado".

"No obstante creo que debemos pensar con sangre fría y no caer en provocaciones y prepararnos", sostuvo.

En cuando al despliegue de un eventual muro de drones en las fronteras orientales de la zona OTAN, Meloni consideró "un error" mirar "solo" al flanco este y llamó a proteger el sur, el área del Mediterráneo en el que se encuentra Italia.

"Los confines de la Alianza son muy grandes. Si comentemos el error de mirar solo al flanco este y nos olvidamos que existe uno sur, por ejemplo, corremos el riesgo de no ser resolutivos", alegó.