Ministra española de Defensa pide "responsabilidad" a la flotilla por riesgo para la vida

En declaraciones a los periodistas, Robles detalló que el buque de acción marítima Furor de la Armada española ya ha llegado al lugar y tiene "perfectamente monitorizada" a la flotilla humanitaria, aunque advitió de que se quedará "un poco antes" de llegar a la zona de exclusión marcada por Israel y solo en caso de "absoluta necesidad", si hubiese "labores de salvamento", podría intervenir.

La ministra explicó que ya han hecho llegar a la flotilla que entrando en la zona de exclusión asumen un "riesgo enorme", por lo que cree que en este momento hay que poner en una balanza "la responsabilidad", ya que "hay un riesgo para las vidas de las personas que están en la flotilla y también en su caso, del Furor".

"Yo no soy quien para decirle a la flotilla (lo que tiene que hacer). Es importante la labor que hacen, pero en este momento tienen que valorar que pueden poner en riesgo la vida de muchas personas", insistió.

Según Robles, los responsables de la flotilla "saben lo que tienen que hacer, saben que asumen una situación de riesgo" y tendrán que valorar, y eso "ya es su responsabilidad, el riesgo que asumen personalmente y el riesgo en el que pueden poner a otras personas".

La Global Sumud Flotilla (GSF), compuesta por más de cuarenta barcos, aseguró este miércoles estar "acercándose a la marca de las 120 millas náuticas" de distancia de Gaza (unos 220 kilómetros).

Según la radio pública israelí Kan, el Ejército de ese país se prepara para interceptarlos, con el fin de llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod (centro de Israel), donde serán interrogados y deportados como en ocasiones anteriores.

La ministra remarcó que el Gobierno entiende que la labor que realiza la flotilla, de llevar alimentos y medicinas a Gaza, es "importante" y "muy positiva", pero les ha pedido "responsabilidad".

De hecho, indicó que el barco de la Armada española actuará desde la "responsabilidad", apoyando a las embarcaciones de la flotilla por si tuviese que llevar a cabo alguna actuación de salvamento, pero "hasta el límite de las aguas de exclusión".

"Se quedará en los alrededores, por si fuera necesario hacer alguna labor de salvamento, pero evidentemente el Furor no va a entrar en la zona de exclusión", indicó.