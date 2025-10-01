Mondiacult 2025: "Los derechos culturales deben ser motor de las políticas públicas"

El presidente de la mesa de la conferencia, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, destacó que, por primera vez, todos los ministros reunidos en un acontecimiento de estas características han acordado que la cultura sea un objetivo de desarrollo sostenible (ODS) en la agenda global de desarrollo a partir de 2030, "por derecho propio".

Según el ministro, la huella que dejará Mondiacult 2025, encuentro en el que han participado más de 160 delegaciones de todo el mundo, es que "no hay futuro sin cultura".

El documento de nueve puntos que nace tras un proceso "inclusivo y multilateral", la Declaración Mondiacult 2025, destaca que la cultura es una "herramienta vital" para la "reconciliación, la memoria colectiva, la curación y la construcción de la paz", tal como ha dicho en la clausura la ministra de Cultura de Letonia, Agnese Lāce.

Asimismo, los participantes se posicionan a favor de la lucha contra todas las formas de racismo, discriminación y prejuicios que amenacen la libertad artística y de expresión, así como la diversidad y el patrimonio culturales.

A la vez, creen en el fomento de una política cultural internacional basada en los derechos humanos y que promueva la "seguridad internacional y transfronteriza, la coexistencia pacífica, así como el respeto y entendimiento mutuos".

Tras tres días de debates, la declaración final indica que hay que promocionar el "uso, desarrollo y gobernanza responsables" de los sistemas de inteligencia artificial (IA), basados en los derechos humanos, y que sean "fiables, éticos, transparentes, seguros, sostenibles e inclusivos, abordando los sesgos", incluidos los de igualdad de género.

En otro de los puntos del documento se incide en que hay que proteger los derechos de propiedad intelectual, así como la "diversidad cultural" y las "contribuciones" de los artistas, creadores o profesionales de la cultura en este contexto.

El texto subraya aspectos relacionados con la educación, las industrias culturales, la lucha contra el cambio climático, el patrimonio y el acceso equitativo a las nuevas tecnologías.

En la sesión plenaria final, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, que no pudo asistir a la primera jornada por problemas de salud, consideró que en un mundo en el que los motivos "para perder la esperanza se acumulan", con guerras que persisten, igual que el cambio climático, los participantes de la conferencia "han venido a decir de forma colectiva que podemos seguir uniéndonos".

También que se pueden "crear consensos", aunque "quizá solo sea posible a través de la cultura".

"Los compromisos de Barcelona marcan con toda claridad la dirección, reafirmando que la cultura es un bien público mundial, una forma de resistencia y un lenguaje común para reconstruir la confianza entre pueblos", apuntó.

En este plenario, llamó la atención la petición de los participantes en el Mondiayouth, el Mondiacult joven, quienes han reclamado participar en el futuro "en los mismos foros y salas en los que ustedes hablan".

Tras las convocatorias de 1982 y 2022 en México y la de este año en Barcelona, con la asistencia de unos 2.500 participantes, la próxima reunión de Mondiacult se celebrará en Riad en 2029.