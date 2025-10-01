Mueren cuatro mineros y uno permanece atrapado bajo tierra en una mina de oro en Zimbabue

“Se recuperaron cuatro cadáveres del pozo de la mina y fueron trasladados a la morgue del Hospital del Distrito de Concession para la autopsia”, dijo a EFE el portavoz de la Policía de Zimbabue, Paul Nyathi, quién confirmó que un minero todavía sigue atrapado bajo tierra.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Policía, los cuatro mineros fueron identificados como Prince Gobvu, de 19 años, de la aldea Mhuriwa; Kenneth Mhandire (24) de Harare -la capital del país-; Alton Sibanda (25) de la aldea Thiavati; y Tapiwa Meskano (26), de la aldea Chikwaka, Goromonzi.

“Los operadores de la mina deben priorizar los protocolos de seguridad y realizar inspecciones periódicas para identificar posibles peligros", agregaron en el comunicado.

La minería artesanal ilegal es una práctica extendida en Zimbabue, donde este tipo de accidentes son frecuentes, en especial en Mazowe, que contiene varios pozos antiguos en desuso y ha permanecido inactiva desde 2018.

En ese tiempo, una parte de sus instalaciones ha sido ocupada por mineros ilegales, lo que ha generado un incremento de actividades clandestinas y de la criminalidad en la zona.

La explotación, anteriormente propiedad de la empresa Metallon Corporate Gold, está ahora gestionada por Namib Minerals, que opera además otras dos minas de oro en el país.

El 15 de julio pasado, el director ejecutivo de la compañía, Ibrahima Tall, anunció planes para reactivar tanto Mazowe como la mina Redwing, situada cerca de la frontera con Mozambique y también cerrada desde 2019 debido a condiciones económicas adversas.

Cuatro días después, seis mineros murieron y otros cuatro resultaron gravemente heridos en la misma zona de Mazowe, cuando un montacargas se desplomó 45 metros dentro de un pozo.

En abril pasado, el Gobierno de Zimbabue ordenó la evacuación de mineros ilegales tras otro fallo del mismo sistema de elevación, que había provocado la muerte de tres personas.

Se estima que unas 500.000 personas participan activamente de esta actividad, ya que representa una de las principales fuentes de divisas para el país.

Según datos de la refinería estatal Fidelity, Zimbabue alcanzó en 2024 una producción récord de 36,48 toneladas de oro, un 21 % más que el año anterior, un impulsado principalmente por los mineros artesanales, cuya producción aumentó casi un 30 %, muy por encima del 11,4 % registrado por las grandes compañías.

El oro, junto con el tabaco y el platino, figura entre las principales fuentes de divisas extranjeras y los principales destinos del oro zimbabuense son Asia y Emiratos Árabes Unidos.