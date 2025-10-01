Mueren dos militares italianos en un accidente aéreo en unas maniobras en centro de Italia

Las víctimas son un coronel de 48 años y un estudiante en prácticas, según confirmaron medios locales.

El aparato, un modelo T-260B del Ala 70 de Latina, se precipitó por causas aún desconocidas en una zona forestal cercana a una de las entradas del parque y equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, envió sus condolencias a través de X: "Expreso mi más sentido pésame por el accidente de un avión de la Fuerza Aérea Italiana cerca del Parque Nacional del Circeo. Mis condolencias, y las del Gobierno, a las familias de las víctimas, a la Fuerza Aérea Italiana y a todo el Ministerio de Defensa".

También el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, manifestó su pesar en la misma red social: "Estoy profundamente consternado por la pérdida de dos soldados involucrados en un trágico accidente aéreo esta mañana en Sabaudia".

