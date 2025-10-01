Nueva caravana migrante sale rumbo a Ciudad de México y descarta llegar a EE.UU.

El grupo está integrado por varios cientos de personas originarias de Guatemala, Honduras, Venezuela, Salvador, Haití y Cuba, entre otros.

Uno de ellos es Yovani de Jesús, procedente de Venezuela, quien denunció que salieron en masa de Tapachula, la mayor ciudad mexicana en la frontera sur, porque les están robando por lo que urgió ayuda por parte de las autoridades mexicana con los documentos para poder regularizarse y no permanecer de manera ilegal.

“Pero nos están negando los documentos. Siete meses fui a Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados). Uno, no me llegó correo. Fui a Comar (de nuevo), lo que me dieron fue unos documentos, que aquí los cargo, fue para que solamente emitiera reclamos y a final no me dieron nada”, señaló a EFE.

De Jesús narró que sin los documentos no se puede trabajar en las empresas y talleres ni tampoco obtener seguro social, por lo que son explotados laboralmente.

La irregularidad en la que subsiste esta comunidad incrementa sus condiciones de vulnerabilidad en el país, pues los expone a situaciones de violencia, como asaltos o fraudes, así como la precarización económica por los trabajos que realizan o el poco acceso a servicios de salud.

Igualmente, Gladys Castillo, migrante salvadoreña informó que la idea de poder salir en caravana es que les ayuden para poder regularizarse en México, porque hay muchas personas que llevan un año en el proceso.

“Un poquito complicado porque cuesta encontrar trabajo y a veces encuentra uno, pero es muy barato. La verdad que, si hay lugares que pagan un poco mejor que Tapachula y se puede organizar para sobrevivir, que nos den los papeles para llegar a la capital para poder trabajar”, advirtió Castillo.

Ciudad de México se ha convertido en un punto crítico para cientos de migrantes, que permanecen varados ante la falta de documentos y entre el miedo y la desconfianza hacia las instituciones, agravando la crisis migratoria.

El llamado "efecto frontera", que antes se concentraba en ciudades fronterizas como Tijuana (norte) o Tapachula (sur), se ha instalado en la capital del país, ante las nuevas restricciones migratorias en EE.UU. y desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca el 20 de enero.

Por último, uno de los migrantes cubanos, Oreste Rodríguez, quien empujaba un triciclo junto a su familia, relató que ante la falta de regularización viven "un infierno" por lo que tienen que caminar en este contingente a pesar de los peligros.

"La más numerosa (...) Simplemente (buscamos) un estatus migratorio para poder aportar al país, solamente eso trabajar para sanamente”, indicó.

La idea de los migrantes es poder tener un estatus legal para poder trabajar en México, y aseguran haber descartado la opción de llegar a los Estados Unidos.