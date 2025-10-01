Nueva misión internacional en Haití debe priorizar la seguridad de la infancia, dice ONG

La ONG global indicó que "es fundamental garantizar mecanismos de protección de la niñez ante la explotación, la trata y los efectos duraderos de la violencia" en el país caribeño.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado martes una resolución impulsada por Estados Unidos y Panamá para el despliegue en Haití de la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) que sustituirá a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada el año pasado -bajo el liderazgo de Kenia- sin lograr resultados destacados.

En un comunicado, el representante de Plan International en Haití, Prospery Raymond, señaló que la violencia que golpea a la isla "está privando a la niñez de su seguridad, su educación y su futuro".

Las familias en Haití están atrapadas en el miedo y la crisis alimentaria está empeorando, lo que deja a casi la mitad de la población enfrentándose a la escasez de alimentos y a la incertidumbre acerca de su próxima comida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los riesgos para la niñez, especialmente las niñas, son inimaginables, ya que se enfrentan a un mayor peligro de trata, explotación y reclutamiento por parte de grupos armados", señaló la organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ONG dijo acoger "con satisfacción los esfuerzos internacionales para restablecer el orden", pero "esto debe ir acompañado de un firme compromiso para proteger a la niñez de cualquier daño".

"Todos los niños y las niñas tienen derecho a crecer libres de violencia, explotación y miedo. Su protección debe ser el centro de cualquier respuesta humanitaria y de seguridad", añadió Raymond, quien también denunció que la financiación de servicios esenciales para la niñez, como la educación y la protección contra daños, sigue siendo alarmantemente baja.

Según el Servicio de Seguimiento Financiero de las Naciones Unidas para el Plan de Respuesta Humanitaria de Haití 2025, solo se ha conseguido el 13 % de la financiación necesaria para las iniciativas de educación y protección de la niñez, lo que deja a miles de niños y niñas sin la seguridad, el apoyo y las oportunidades que necesitan desesperadamente.