Portugal afirma que Israel le dijo que iba a tratar sin violencia a miembros de flotilla

En un comunicado, publicado después de que tres de sus nacionales a bordo de la flotilla fueran arrestados por las fuerzas israelíes, el Ministerio de Exteriores luso señaló que Israel también le comunicó que "la operación de abordaje llevará algún tiempo, dado el gran número de embarcaciones".

Estos contactos con Israel fueron realizados a través de los servicios consulares de la Embajada de Portugal en Tel Aviv, que han estado hablando regularmente desde hace días con las autoridades israelíes, a las que les solicitó reiteradamente que los portugueses fueran tratados "con dignidad, sin violencia y con respeto a sus derechos humanos individuales".

El consulado luso pidió, además, que cuando fuera posible se le informara del estado y el sitio de detención para ofrecerles la debida protección diplomática y consular.

El ministerio portugués agregó que el consulado logró contactar con uno de los tres portugueses en alta mar, sin dar más detalles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los portugueses detenidos son la líder del partido Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua; la actriz Sofia Aparício y el activista Miguel Duarte, informaron la propia hermana de la política, Joana Mortágua, y el Bloco de Esquerda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes de que fueran interceptados, la propia Mariana Mortágua subió un video en Instagram donde decía: "Si están viendo este video, es porque fui detenida en contra de mi voluntad por las fuerzas israelíes, que actuaron contra la ley internacional".

"Si fuera ese el caso -siguió-, pido que contacten con el Gobierno portugués para que haga todos los esfuerzos para garantizar la liberación no solo mía, ni la de Sofia Aparício y Miguel Duarte - delegación portuguesa-, sino también la de todos los participantes de esta misión".