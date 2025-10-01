Portugal, con nacionales a bordo de flotilla, pide que no se corran "riesgos innecesarios"

Montenegro hizo estas declaraciones a medios de su país antes de su participación en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Copenhague.

El primer ministro portugués señaló que su Ejecutivo está en contacto directo con Italia y España, cuyos buques han acompañado a la flotilla hasta la zona de exclusión, donde no han entrado.

"Hacemos un llamamiento para que no se corran riesgos innecesarios porque, de hecho, no podemos hacer nada más que eso en estas circunstancias", dijo Montenegro.

Ante las críticas en su país de que el Gobierno podría haber hecho más para proteger la flotilla, el primer ministro portugués subrayó que su Ejecutivo ha hecho "lo que era adecuado hacer" en esta situación y en este contexto.

Subrayó que "existe preocupación para garantizar que no se produce ningún incidente y de que no se pondrá en riesgo la seguridad de esas personas, pero eso también pasa por la acción de esas personas ¿no?".

Y reiteró que lo que su Gobierno está haciendo "es monitorear" la situación e instar a todos a mantener el equilibrio.

La Global Sumud Flotilla denunció este miércoles una "operación intimidatoria" por parte de Israel en aguas internacionales cuando un buque de guerra israelí rodeó "de forma agresiva" esta madrugada una de sus principales embarcaciones.