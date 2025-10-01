Primer ministro moldavo pide tras parlamentarias "no relajarse" ante acciones del Kremlin

"No creo que el Kremlin nos deje en paz, pero sabemos qué hacer", declaró Recean, citado por el portal NewsMaker, durante la primera reunión del Gobierno tras los comicios, en los que el europeísta PAS se impuso al prorruso Bloque Electoral Patriótico.

Según el jefe del Ejecutivo moldavo, los ministros deben "trabajar aún más duro" tras revalidar sus mandatos.

"Debemos construir instituciones resilientes, completar la reforma judicial y luego podremos construir una Europa aquí en casa", declaró.

El expresidente moldavo y uno de los líderes de la oposición del país, Ígor Dodon, aseguró este miércoles que Occidente quiere convertir Moldavia en una "anti-Rusia", a imagen y semejanza de la vecina Ucrania.

Según el opositor, su fuerza utilizará todos los medios legales para demostrar que el oficialismo "falseó" el resultado de las elecciones a través de la comisión electoral y otras instituciones estatales.

De acuerdo con los datos oficiales, el PAS obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento moldavo con el 50,2 %, seguido por el Bloque Electoral Patriótico, con el 24,2 % de los sufragios.

Otras tres formaciones, el bloque Alternativa (7,96 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,62 %), accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo.

El voto el exterior fue decisivo para la mayoría del PAS ya que obtuvo el 78,11 % de 277.962 votos emitidos fuera del país.