Putin felicita a Xi por el 76º aniversario de la fundación de la República Popular China

Moscú, 1 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy a su homólogo chino, Xi Jinping, con motivo del 76º aniversario de la fundación de la República Popular China, y destacó el "elevado nivel, sin precedentes," en que se encuentran las relaciones entre Moscú y Pekín, en un mensaje publicado en la web del Kremlin.