Putin felicita a Xi por el 76º aniversario de la fundación de la República Popular China

"Las relaciones ruso-chinas se encuentran en un elevado nivel, sin precedentes, como lo confirmaron plenamente nuestras recientes y constructivas conversaciones en Tianjin y Pekín", señaló Putin en su mensaje a Xi, tras expresarle su "más sincera felicitación" por la efeméride.
Subrayó que el estado de las relaciones bilaterales "responde, sin duda, a los intereses fundamentales de los pueblos amigos de Rusia y China y es coherente con la construcción de un orden mundial multipolar justo y democrático".
El presidente ruso destacó, además, que China "continúa avanzando con firmeza por la senda del desarrollo socioeconómico, científico y tecnológico y consolida constantemente su posición en el escenario mundial, contribuyendo de manera significativa a la solución de los problemas más importantes de la agenda global".
"Le deseo sinceramente, querido amigo, buena salud, bienestar y éxito en sus actividades de gobierno y de partido, y felicidad y prosperidad a todos los ciudadanos de la República Popular China", concluye el mensaje de Putin a Xi.
