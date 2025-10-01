Red alerta acerca de la trata y reclutamiento de menores en el estado mexicano de Veracruz

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) -que integra a 75 organizaciones que desarrollan programas en favor de menores en situaciones de vulnerabilidad, junto con el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) y con apoyo de la Unión Europea- presentó el análisis de contexto 'Infancia cuenta en Veracruz', un estudio que documenta la magnitud, riesgos y dinámicas de la trata y el reclutamiento de NNA en el estado.

La investigación muestra que la ubicación geográfica de Veracruz lo convierte en un "corredor clave para el tráfico de drogas, armas y personas", lo cual ha derivado en la disputa territorial de al menos quince grupos criminales que operan en el estado y municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica y que han sido identificados como focos de violencia y de reclutamiento forzado de adolescentes.

El informe reveló que, entre los años 2015 y 2025, "se registraron oficialmente 22 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de utilización por agrupaciones delictivas" en Veracruz.

Además, el documento registró 32 víctimas de trata de personas menores de 18 años, que fueron utilizadas en actividades como explotación sexual, trabajo forzado, halconeo, transporte de drogas, sicariato y mendicidad forzada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, la Red señaló que estas cifras "son apenas un reflejo de una problemática mucho mayor, pues no existen registros oficiales específicos sobre reclutamiento, lo que limita las posibilidades de prevención y atención".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En muchos casos, los adolescentes son privados de la libertad tras ser obligados a participar en delitos graves, mientras que las niñas enfrentan mayor riesgo de trata con fines de explotación sexual", apuntó el texto.

El informe también señala que la pobreza estructural, la desigualdad, la violencia familiar, la falta de oportunidades educativas y la negligencia institucional aumentan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes veracruzanos .

"A ello se suma la influencia de la 'narco-cultura' que romantiza la criminalidad y la construcción de masculinidades violentas que refuerzan estas dinámicas", señaló el documento.

El estudio apuntó "graves deficiencias" en la respuesta institucional: exceso de burocracia, ausencia de un programa estatal específico, falta de coordinación interinstitucional y tendencia a criminalizar a las víctimas. Estas limitaciones dificultan garantizar justicia y protección a la infancia veracruzana, añade el informe.

Ante este escenario, la Redim y el CAM llamaron a las autoridades estatales y federales, entre otros actores, a establecer un protocolo especial para la detección y atención de víctimas de reclutamiento y trata y fortalecer la prevención desde la escuela y la comunidad, con programas que atiendan factores estructurales y culturales.

Las entidades hacen un llamado para capacitar a autoridades en la identificación de casos, que eviten la revictimización, se cree un programa estatal específico para prevenir, sancionar y erradicar estos delitos y se garantice la participación de niñas, niños y adolescentes en el diseño de políticas públicas que los afectan.