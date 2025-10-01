Reporteros Sin Fronteras España pide respetar la labor de los periodistas de la Flotilla

A través de redes sociales este miércoles, la organización española de Reporteros sin Fronteras confirmó en conversación con el periodista Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra que viaja en el barco Alma, que la embarcación ha sido "ya neutralizada por las autoridades marítimas israelíes" y señaló que el periodista ha reclamado la protección consular de España.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, exigió la liberación "inmediata" de cualquier detenido en la flotilla humanitaria que viaja a Gaza y que ha sido interceptada este miércoles por la Armada israelí en lo que calificó de "crimen contra el derecho internacional".

En un mensaje en la red Bluesky, pidió "la liberación inmediata" de cualquiera que sea detenido e instó a la UE a "romper relaciones con Israel ya", tras el "ataque" sufrido por los activistas, entre ellos varios españoles.

Los barcos de la Flotilla han sido rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, según ha avanzado el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios embarcados desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.