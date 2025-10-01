Retiran única placa de recuerdo de avistamiento de ovnis en Bélgica a petición de familia

Según Marin Vandercruyssen, en la noche del 21 de julio de 1955, cuando el tenía 18 años y era paracaidista, vio cinco grandes platillos volantes suspendidos sobre la actual autopista E40, entonces conocida como la E5.

Una veintena de personas presenciaron supuestamente el mismo avistamiento: detuvieron sus vehículos en la carretera para poder contemplar los platillos volantes que, según aseguraron, flotaban en silencio, dispuestos formando una figura similar a los aros del logotipo olímpico: tres delante y dos detrás.

No fue hasta 2004 cuando Marin Vandercruyssen informó a las autoridades de Aalter de lo ocurrido 55 años antes y, aunque inicialmente los concejales de ese ayuntamiento se mostraron escépticos, dieron finalmente credibilidad a la historia después de escuchar a otros testigos.

En conmemoración del extraño fenómeno, la localidad de Aalter decidió construir un monumento de piedra, que ubicó en una carretera local. En él figuraba una reproducción de cinco símbolos ovalados, así como la fecha del avistamiento, el número de testigos presentes y el nombre y la fotografía del joven Marin Vandercruyssen.

El monumento, que fue restaurado en julio de este año, fue retirado la pasada semana a petición de la familia Vandercruyssen, que ya no desea que se le asocie con el avistamiento, según informó este miércoles la radiotelevisión flamenca VRT.

La familia llegó a contratar a un abogado para que enviara una carta al ayuntamiento solicitando la retirada urgente, bajo la amenaza de presentar una demanda por daños y perjuicios en caso de que la petición fuera ignorada.

El municipio, según la cadena VRT, confirmó la solicitud de retirada de la familia pero rehusó dar más detalles.