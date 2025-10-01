RTVE apuesta por el drama ('La frontera') y la comedia ('Sin gluten') en Iberseries

Más de 160 compradores de contenidos de 27 países se dan cita en la quinta edición de Iberseries, donde se pudieron ver las primeras imágenes de 'La frontera', una producción protagonizada por Javier Rey, Itsaso Arana, Kike Guaza y el suizo Vincent Pérez, quien dijo recordar "perfectamente bien" los atentados de ETA.

Según explicó Clarisa Guercovich, productora ejecutiva de Par Producciones, la serie se ambienta en 1987 y parte de un "hecho histórico" de la banda terrorista: "ETA había votado en sus filas internas la posibilidad de cometer un atentado en París, que finalmente se desestimó".

La serie plantea "qué pasa si un grupo de disidentes, dentro de la organización, decide seguir adelante con un atentado", explicó la productora de 'La frontera'.

Así, la producción sigue el periplo de un agente de la Guardia Civil que, "casi por casualidad", "identifica que una escisión de ETA quiere cometer un atentando en Francia para tener eco internacional" y que "se tome en serio" a la banda, abundó el director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor.

"A partir de ahí, tenemos a nuestro protagonista que, desoyendo lo que dicen sus superiores, se pone a perseguir a estos miembros de ETA a través de España y Francia", resumió Pastor.

Comentó, asimismo, que desde el estreno de 'La infiltrada' (2024), una película que también trata sobre la banda terrorista vasca, "parece" que "utilizar ETA para el thriller" es ya una "tendencia" o "incluso un subgénero", al tiempo que puso en valor que 'La frontera' llegara a Televisión Española antes que se estrenara el filme recién citado.

En la charla sobre 'La frontera', grabada casi íntegramente en España (salvo algunos recursos filmados en Francia), también se reflexionó sobre la dificultad de las coproducciones entre países, y sobre lo "cambiantes" e imprevisibles que son las tendencias en el mundo audiovisual.

Y es que, si hasta hace no mucho había cierta inclinación por el 'true crime', "de repente han salido 'Las guerreras K-pop' y todo el mundo quiere hacer manga", puso Pastor como ejemplo.

Tras 'La frontera' se presentó 'Sin gluten', una comedia "con un tono más macarra" de lo que acostumbra a llegar a la parrilla de Televisión Española, indicó Pastor sobre esta serie de personajes que "funcionan muy bien por su patetismo", defendió, por su parte, Araceli Álvarez de Sotomayor, creadora, directora y productora ejecutiva del proyecto.

Diego Martín es el protagonista de 'Sin gluten', donde encarna a un chef de éxito que se ve obligado a aceptar un trabajo como profesor en una escuela para personas en riesgo de exclusión social.

Es un "gran perdedor" que emprende una "bajada a los infiernos": "Nos gusta ver la posibilidad de la rendición y cómo alguien que lo pierde todo y quizá no ha amado con demasiadas virtudes consigue rehacerse y salir de ese pozo, o, en todo caso, intentarlo", dijo Martín a través de un vídeo.

Quienes sí estuvieron presentes en Iberseries fueron sus compañeros de reparto Alicia Rubio y Adam Jezierski, quien da vida a alguien que "se autodefine como influencer gastronómico", aunque "los envidiosos dirán que es un vendehúmos".

Dos series que se presentaron en la segunda jornada de un evento que se celebra hasta el viernes en Madrid para reunir a numerosos profesionales del sector audiovisual iberoamericano.