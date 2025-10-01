Rumanía limita la publicidad de suplementos alimenticios contra la desinformación y estafa

Las medidas fueron aprobadas el pasado julio por el Consejo Audiovisual, la autoridad pública reguladora, para aumentar la protección del público.

A partir de ahora queda estrictamente prohibido que estos productos se presenten como sustitutos de medicinas o que en los anuncios aparezcan personas famosas o actores vestidos como doctores o en espacios que recrean una consulta médica

Se estima que el mercado de complementos alimenticios alcanzará este año en Rumanía un valor de 726 millones de euros, un 7,9 % más que en 2024.

El 90 % de los rumanos han tomado alguna vez este tipo de productos, sobre todo probióticos, protectores del hígado y los productos para la inmunidad y la protección de las vías respiratorias.

Valentin Jucan, vicepresidente del Consejo Audiovisual, ha justificado esta medida en que estos productos eran habitualmente anunciados como sustitutos de ciertos medicamentos que, a menudo, requieren receta médica, informa el portal informativo HotNews.ro.

"Estamos hablando de desinformación en el ámbito de la práctica médica", añadió Jucan en declaraciones a ese medio, matizando que no se trata de prohibir la publicidad de los suplementos sino de que los anuncios se atengan a la verdad.