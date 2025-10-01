Rusia afirma haber destruido veinte camiones con drones de largo alcance en Ucrania

"Los misiles Iskander-M y los drones Guerán-2 destruyeron camiones del Ejército ucraniano que trasladaban drones en las cercanías de la localidad de Lavi, al este de Chernihiv", informó en Telegram el mando castrense ruso, donde publicó un vídeo del ataque.

Según Defensa, durante el ataque fueron destruidos veinte camiones con 100 drones kamikaze de ala fija Liuti, parecidos a los drones turcos Bayraktar y con un alcance de más de mil kilómetros, según su fabricante, la aeronáutica ucraniana Antónov.

La dependencia militar señaló que además murieron 60 militares ucranianos, incluyendo pilotos y técnicos de los drones.

"A consecuencia del ataque se produjo un incendio de gran envergadura que condujo a la detonación de los drones", señaló Defensa.

Añadió que las fuerzas rusas atacaron parte de estos camiones mientras transportaba los drones para entregarlos a los militares ucranianos.

"Tras el impacto directo de drones Guerán-2 se incendiaron cinco automóviles de carga con drones", concluyó.

En los últimos meses Ucrania ha lanzado una campaña de ataques contra las refinerías rusas, afectando la producción de gasolina y generando un déficit que ha obligado al Gobierno ruso a prohibir totalmente la exportación de combustible y facilitar a importación de hidrocarburos.