Starmer conversa con líderes de Emiratos Árabes y Kuwait sobre el plan de Trump sobre Gaza

Un portavoz del número 10 de Downing Street -la residencia oficial del primer ministro británico- sostuvo que Starmer informó a Bin Zayed sobre el "plan viable para poner fin al conflicto de Gaza que contaba con el apoyo de Israel, aliados en Medio Oriente y socios más allá".

Además, ambos mandatarios "coincidieron en que Hamás debe aceptar ahora los términos del acuerdo propuesto por el presidente Trump".

Todo ello para "poner fin al sufrimiento, liberar a los rehenes y establecer una vía duradera de paz", añadió.

También afirmó que Starmer se mantendría "en estrecho contacto con el presidente en los próximos días", y que ambos "se mantendrían en contacto sobre otros aspectos de la relación bilateral, incluida la colaboración comercial".

El príncipe heredero de Kuwait, por su parte, elogió al primer ministro "por reconocer un Estado palestino" y agregó que el Reino Unido, junto con otros socios, incluidos Canadá y Australia, estaban "manteniendo viva la viabilidad de una solución de dos Estados".

De igual forma abordaron otros aspectos sobre la situación bilateral entre Kuwait y el Reino Unido, y apostaron por "seguir fortaleciendo el comercio, mejorando los lazos comerciales y profundizando la inversión".

La propuesta de 20 puntos de Trump incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes, la liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.