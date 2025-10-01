Sudáfrica expresa "preocupación" por la seguridad de la flotilla que se dirige a Gaza

“Observamos con profunda preocupación los informes sobre la actividad de drones no identificados en las inmediaciones de las embarcaciones civiles”, indicó el Gobierno del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en un comunicado.

“Sudáfrica desea reiterar, en los términos más enérgicos, su llamamiento a todos los actores para que se adhieran estrictamente al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los principios pertinentes del derecho internacional humanitario”, añadieron.

La flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones, transporta a unas 500 personas, entre ellas parlamentarios europeos, africanos y latinoamericanos, abogados y activistas como la sueca Greta Thunberg.

Los temores por la seguridad de la Flotilla se han intensificado después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí advirtiera de que no permitirá ninguna violación del bloqueo naval a la Franja de Gaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Gobierno sudafricano subrayó este miércoles que “la seguridad, la integridad física y la protección de todos los participantes desarmados a bordo, incluidos ciudadanos sudafricanos, son de importancia primordial”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, reiteró que la flotilla responde a una iniciativa civil y pacífica destinada a “llamar la atención sobre la crisis humanitaria en Gaza” y a entregar ayuda básica para aliviar el sufrimiento de la población palestina.

“Cualquier enfrentamiento militar o detención forzosa de estas embarcaciones en aguas internacionales constituiría una grave violación de las normas jurídicas internacionales y de los derechos humanos fundamentales”, agregó Pretoria.

La Global Sumud Flotilla había denunciado una "operación intimidatoria" por parte de Israel en aguas internacionales cuando un buque de guerra israelí rodeó "de forma agresiva" esta madrugada una de sus principales embarcaciones.