Tribunal mantiene en prisión preventiva a líder opositor ugandés tras diez meses detenido

El juez Emmanuel Baguma adoptó la decisión tras haber denegado al opositor la libertad bajo fianza en audiencias previas.

En la sesión de este miércoles, Besigye solicitó prescindir de sus abogados para dirigirse él personalmente al tribunal y expresar sus dudas sobre la imparcialidad del proceso.

"Deseo plantear un asunto de preocupación antes de proceder con este caso", dijo el opositor, citado por medios locales.

Pero Baguma rechazó la petición y recordó que toda inquietud sobre el proceso debía formalizarse por escrito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Debemos seguir el procedimiento. Dado que usted está representado, usted no puede simplemente suspender a sus abogados", argumentó el magistrado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La abogada keniana Martha Karua, exministra de Justicia y uno de los letrados que representan a Besigye, apoyó la petición de su cliente de "plantear preocupaciones por sí mismo".

Sin embargo, el juez desestimó la solicitud y acabó fijando la reanudación de la audiencia para el próximo 8 de octubre, fecha en la que deberán presentarse las alegaciones.

Besigye, de 69 años, desapareció en extrañas circunstancias a finales de noviembre pasado en Nairobi, capital de la vecina Kenia, y apareció unos días más tarde en una corte militar de Uganda acusado de traición.

La Fiscalía sostiene que preparaba un complot para derrocar al Gobierno y que, para ello, buscó apoyo económico en el extranjero y facilitó viajes de ugandeses a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

Antiguo coronel del Ejército y ex aliado del presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, Besigye es uno de los políticos más populares del país.

Rompió con el Gobierno en 1999 tras denunciar corrupción y nepotismo, y desde entonces ha sido detenido en numerosas ocasiones y ha visto bloqueados sus actos públicos.

Con todo, se presentó en cuatro elecciones presidenciales (2001, 2006, 2011 y 2016), siempre frente a Museveni, de 81 años y reelegido en 2021 en unos comicios marcados por la represión de la oposición, protestas dispersadas con munición por las fuerzas de seguridad y al menos 54 manifestantes muertos.