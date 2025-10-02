Al menos 20 gazatíes mueren por ataques israelíes con drones este jueves

Entre las víctimas se encuentra un niño alcanzado por un dron en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza.

Mientras tanto, los ataques contra campamentos de desplazados en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro del enclave, dejaron al menos tres palestinos muertos y 13 heridos.

En Jan Yunis, en el sur de la Franja, ocho personas más resultaron heridas cuando un dron israelí atacó una tienda de campaña dentro del campus de la Universidad de Al-Aqsa, en la zona de Al-Mawasi.

Doce de los cuerpos fueron trasladados al hospital Al-Aqsa, tres al complejo médico Al-Shifa y dos al hospital de Nasser, de acuerdo con fuentes médicas citadas por Wafa, que no ofrecieron detalles sobre las tres víctimas restantes.

El Ejército israelí mantiene su ofensiva en la Franja y avanza en la toma de la capital, provocando decenas de muertes cada día.

Wafa también informó que aviones de guerra israelíes atacaron zonas orientales de Khan Yunis, "donde se escucharon fuertes explosiones".

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que ha dejado más de 66.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños.