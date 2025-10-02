Al menos 450 detenidos en abordaje israelí a Flotilla Sumud, que mantiene barco en altamar

Los 41 barcos restantes geolocalizados por la Flotilla han sido interceptados, declaró la organización sobre sus registros, en los que las embarcaciones de apoyo legal (Shireen y Summertime-Jong), que navegaban esta mañana, ya no aparecen.

La Policía de Israel anunció este jueves que ha fichado a 250 personas que viajaban a bordo de la flotilla antes de presentarlas ante el juez para determinar su eventual deportación.

Los más de 40 barcos de la Global Sumud Flotilla, que pretendían romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria a su población, comenzaron a ser abordados la noche del miércoles por parte de la Armada israelí, en un operativo que continuó la madrugada de este jueves, cuando se encontraban en aguas internacionales.

La misión calificó como "nuevos actos de agresión contra civiles desarmados" la operación de Israel, y aseguró que los voluntarios fueron "atacados con cañones de agua", "rociados con agua contaminada", y que, además, sufrieron interferencias sistemáticas en sus comunicaciones desde la noche del miércoles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Policía de Israel dijo que se desplegaron en el puerto israelí de Ashdod más de 600 agentes y oficiales penitenciarios y de inmigración para hacerse cargo de los cientos de detenidos en el mar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el equipo jurídico de la ONG Adalah, que asiste a la flotilla en Israel, denunció que las autoridades israelíes habían comenzado a realizar audiencias sobre órdenes de deportación y detención contra algunos de los activistas en el puerto de Ashdod "sin previo aviso" a sus respectivos abogados.

España tiene localizados a 65 activistas españoles que viajaban en la flotilla, pero no ha dado datos de los detenidos, que podrían ser una treintena, y entre los que está la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, como ha confirmado el equipo jurídico de la flotilla.

Previsiblemente, serán acusados de entrar ilegalmente en el país y serán expulsados en 72 horas, como ha ocurrido en situaciones anteriores.

Gobiernos y organismos internacionales condenaron las acciones de Israel y ciudadanos de diferentes países participaron en manifestaciones espontáneas de protesta.